Итальянский друг Путина: Сильвио Берлускони — 85

29 сентября юбилей празднует Сильвио Берлускони, один из самых известных европейских политиков. Свой 85-й день рождения бывший премьер Италии встречает в статусе подсудимого. Его обвиняют в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Это далеко не первый скандал в истории бессменного лидера партии «Вперед, Италия!» и евродепутата. Его подозревали в коррупции, узурпации власти и признавали виновным в уклонении от уплаты налогов.

За свою политическую карьеру Берлускони трижды возглавлял правительство Италии, став единственным премьером, которому удалось продержаться на посту полный срок.

В России же политик получил особую известность благодаря дружеским отношениям с Владимиром Путиным. Берлускони часто посещал нашу страну, а после ухода с поста главы правительства он несколько раз встречался с президентом России и даже приезжал в Крым.