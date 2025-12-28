Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путина и Овечкина признали людьми года

Российский боксер Цзю: человек года — Путин, а спортсмен года — Овечкин
РИА Новости/Global Look Press

Российский боксер Константин Цзю рассказал о своих претендентах для подведения итогов года. Его слова передает «Советский спорт».

«Если мы говорим про политику, то однозначно человек года — это наш президент. А то, что Санька Овечкин сделал... Он стал одним из лучших за всю историю в НХЛ. Это громадное событие, он один из наших величайших спортсменов. Человек года — Путин, а спортсмен года — Овечкин, однозначно», — заявил Цзю.

Russian Field провел опрос среди россиян на звание человека года. Владимир Путин набрал поддержку 33% респондентов. За главу США Дональда Трампа проголосовало 4% опрошенных. Российский хоккеист Александр Овечкин был набрал 0,3% голосов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее представитель Овечкина заявил, что хоккеист способен справляться с любым давлением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521797_rnd_7",
    "video_id": "record::af1698e6-a29d-4fd8-85d1-a667babaa92c"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+