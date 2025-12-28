Российский боксер Константин Цзю рассказал о своих претендентах для подведения итогов года. Его слова передает «Советский спорт».

«Если мы говорим про политику, то однозначно человек года — это наш президент. А то, что Санька Овечкин сделал... Он стал одним из лучших за всю историю в НХЛ. Это громадное событие, он один из наших величайших спортсменов. Человек года — Путин, а спортсмен года — Овечкин, однозначно», — заявил Цзю.

Russian Field провел опрос среди россиян на звание человека года. Владимир Путин набрал поддержку 33% респондентов. За главу США Дональда Трампа проголосовало 4% опрошенных. Российский хоккеист Александр Овечкин был набрал 0,3% голосов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее представитель Овечкина заявил, что хоккеист способен справляться с любым давлением.