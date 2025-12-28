Размер шрифта
Найдена главная «энергетическая станция» раковых клеток

Nature: белок MCL1 служит главной энергетической станцией раковых клеток
Weill Cornell Medicine

Ученые из Технического университета Дрездена обнаружили, что белок MCL1 играет роль не только «стража жизни» раковых клеток, но и их «энергетической станции». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Белок MCL1 активно экспрессируется во многих типах опухолей. В случае множественной миеломы, немелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы множество клеточных линий полагаются на MCL-1 для выживания. Повышенная экспрессия MCL1 связана с плохим прогнозом течения болезни и резистентностью к противоопухолевым препаратам.

Ранее MCL1 считали главным образом антиапоптотическим фактором — он помогал клеткам избегать запрограммированной смерти. Новое исследование показало, что белок напрямую влияет на сигнальный путь mTOR, ключевой регулятор энергетического обмена. По словам ученых, MCL1 одновременно контролирует выживание и производство энергии в опухоли.

Исследователи выяснили, что ингибиторы MCL1, уже тестируемые как потенциальное лечение рака, подавляют и этот метаболический путь. При этом была раскрыта причина их кардиотоксичности: ученые нашли молекулярный механизм побочного эффекта и разработали диету, которая снижает нагрузку на сердце. Эффект подтвердили на инновационной гуманизированной мышиной модели.

«Работа открывает новые перспективы для безопасного и целенаправленного лечения рака», — отмечает руководитель исследования, профессор Эстер Троост.

По мнению исследователей, новые данные также помогают понять, как сочетание лекарств и питания может снизить побочные эффекты.

Ранее работу в ночную смену связали с риском агрессивного рака груди.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521725_rnd_2",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
