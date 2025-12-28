Великие лидеры и миротворцы должны победить, а поджигатели войны — покаяться, заявил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Сегодня важный день на пути к миру. Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру», — написал он.

К своему посту Дмитриев прикрепил фотографию, на которой президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пожимают друг другу руки.

6 декабря глава РФПИ назвал честной новую стратегию нацбезопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике. Так Дмитриев прокомментировал пост газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что документ шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Европейскому союзу.

Ранее Дмитриев заявил, что коррупция в окружении Байдена стала причиной украинского конфликта.