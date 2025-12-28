Размер шрифта
В Сочи потушили пожар в автосервисе

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в автосервисе в Сочи 
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в автосервисе, соседних складских помещениях и здании в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Сочи в автосервисе полностью ликвидирован», — отмечается в сообщении.

До этого спасатели эвакуировали более 320 человек из торгового центра (ТЦ) в Сочи во время пожара в автосервисе.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров. Пострадали три человека. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

Накануне в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее в Москве произошел пожар в здании академии МВД.
 
