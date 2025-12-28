Размер шрифта
В Средиземном море не осталось ни одного американского военного корабля

ВМС США вывели все корабли из Средиземного моря
U.S. Navy

Военно-морские силы (ВМС) США вывели все боевые корабли из акватории Средиземного моря. Об этом свидетельствуют данные Военно-морского института США.

Отмечается, что до декабря в регионе находился ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который постоянно базируется на испанской военно-морской базе Рота. Однако в начале месяца корабль был переброшен в Атлантику, где принял участие в совместных учениях с ВМС Марокко.

Другие американские корабли, находившиеся в Средиземном море, включая авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, еще в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы. В настоящее время там базируется группировка из 11 боевых кораблей ВМС США.

Крупнейшей американской корабельной группировкой остается 7-й оперативный флот, дислоцированный в западной части Тихого океана. В его состав входят два авианосца, ракетные эсминцы и десантные корабли.

На днях президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» американского лидера готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее СМИ сообщили о тревожном сигнале для США из-за российской подлодки «Ясень».

