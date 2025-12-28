Зеленский прилетел в Майами

Зеленский прибыл в Майами, где пройдет его встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами, где у него запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованных кадрах политик спускается из самолета по трапу. Его встречают посол Украины в США Ольга Стефанишина и два чиновника.

Издание уточняет, что встреча Зеленского и Трампа намечена на 21:00 мск. На мероприятие допустят журналистов.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам Зеленского, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Американский президент перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа. В это время его высокий гость написал в соцсети, что для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году».

