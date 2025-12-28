Более 300 человек эвакуировали из торгового центра в Сочи из-за пожара в автосервисе

МЧС: более 320 человек эвакуировали из ТЦ в Сочи во время пожара в автосервисе

Более 320 человек эвакуировали из торгового центра (ТЦ) в Сочи во время пожара в автосервисе. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Из ТЦ в превентивных мерах было эвакуировано 328 человек. В настоящий момент угрозы нет», — отметили в ведомстве.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров. Пострадали три человека. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

Накануне в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее в Красноярском крае произошел пожар в мебельном цехе.