Названо эффективное природное средство для защиты от кариеса

JHM: экстракт чеснока эффективен в защите от кариеса
Pixabay

Чеснок может быть полезен не только на кухне, но и в уходе за полостью рта. Новый научный обзор показал, что ополаскиватели на основе экстракта чеснока по эффективности сопоставимы с хлоргексидином — самым распространенным и признанным антисептиком в стоматологии, — при этом потенциально имеют меньше серьёзных побочных эффектов. Работа опубликована в журнале Journal of Herbal Medicine (JHM).

Чеснок же используется в медицине и народных практиках на протяжении тысяч лет. Его антибактериальные свойства связаны с аллицином — веществом, которое образуется при раздавливании или измельчении зубчика. Аллицин нарушает рост бактерий и оказывает защитное действие на клетки, хотя именно он отвечает за характерный запах.

Исследование провела группа ученых из Университета Шарджи (ОАЭ). Авторы проанализировали данные пяти клинических работ, в которых сравнивалось воздействие чесночного экстракта и хлоргексидина на микрофлору полости рта у людей. Особое внимание уделялось бактериям Mutans Streptococci — основным «виновникам» развития кариеса.

Обзор показал, что чесночный экстракт действительно способен снижать количество вредных бактерий почти так же эффективно, как и хлоргексидин. Более того, при концентрации чесночного раствора около 3% он даже превосходил по результатам стандартный 0,2%-ный раствор хлоргексидина. При более низкой концентрации (2,5%) чеснок, напротив, уступал антисептику.

«Хлоргексидин считается золотым стандартом, но он связан с побочными эффектами и растущими опасениями по поводу антимикробной резистентности. Экстракт чеснока может стать жизнеспособной альтернативой, особенно при более высоких концентрациях», — отметили авторы работы.

Авторы подчеркнули, что в будущем чеснок может лечь в основу более «мягких» и безопасных средств для профилактики кариеса — если ученым удастся справиться с его запахом и жгучестью.

Ранее врач развеял миф о том, что полный покой помогает зубному импланту прижиться.

