Экс-солистка группы «Мираж» спасла лис со зверофермы

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась в шоу «Звезды сошлись», что спасла несколько лис со зверофермы.

Разина призналась, что ей стало стыдно, так как когда-то она носила шубу и шапку из лисы. Артистка поменяла свое мнение об одежде из натурального меха после посещения зверофермы.

«Если бы вы это увидели, вам бы тоже стало жалко, вы бы все взяли себе по лисе. Каждая лиса живет в крошечной клетке, гадит под себя, они там болеют, их тут же забивают. Мы спасли одну лису, потом вторую, и понеслось», – поделилась артистка.

Разина содержит у себя две лисы. Для них она построила просторный вольер. Артистка тратит около 5 тысяч рублей в месяц на корм для одного питомца. Она дает лисам курицу, субпродукты и собачий корм.

В апреле 2024 года Светлана Разина призналась, что ждет воссоединения группы «Мираж». Она призвала Наталию Гулькину и Маргариту Суханкину помириться.

«Мираж» получил вторую волну популярности после успеха сериала «Слово пацана», где прозвучали многие песни эпохи популярности группы. Сама Разина, которая в свое время была солисткой коллектива, признавалась на шоу «Звезды сошлись», что не получила никаких авторских отчислений. По словам артистки, исключительные права на песни группы остались у ее супруга после развода.

