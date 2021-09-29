Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет Северной Кореи

Россия следит за всей информацией, связанной с пусками ракет Северной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По его словам, ситуация с запусками сказывается на перспективах диалога по денуклеаризации полуострова.

«Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова», — уточнил он.

Как добавил замминистра иностранных дел, Россия не станет поддерживать попытки использовать испытательные пуски КНДР с целью нагнетания обстановки.

«Главное сейчас — не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу», — подчеркнул Рябков.

Ранее в КНДР заявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты. На испытательном запуске присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон.

Также Госдепартамент США осудил ракетный пуск Северной Кореи. Внешнеполитическое ведомство призвало Пхеньян и Сеул к диалогу.

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