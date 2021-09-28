РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась трепанацией черепа одному из них

Два депутата городской думы Хабаровска от партии ЛДПР устроили драку, в результате которой одному из них проломили голову. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в местном парламенте, пострадавшему депутату врачи сделали трепанацию черепа.

«Драка случилась в ночь после выборов — с 19 на 20 сентября. Случилась ссора, завязалась драка», — приводит агентство слова своего собеседника. Отмечается, что повреждения головы представитель ЛДПР получил после падения и удара о бордюр. При этом удар изначально предназначался другому депутату, но тот смог увернуться, сообщает РИА «Новости».

Агентство подчеркивает, что не располагает официальной информацией правоохранительных органов.

Издание Readovka сообщило, что пострадавшим в драке депутатом является Евгений Плетнев, а наносившим удары — глава молодежного отделения ЛДПР в Хабаровском крае Павел Шестопалов. По данным издания, в ночь на 20 сентября партийцы активно «обмывали» успешные для них итоги выборов, после чего подрались.

В августе в Башкирии депутата Мелеузовского городского совета Александра Котелевского заключили под стражу по обвинению в убийстве инвалида в пьяной драке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности.