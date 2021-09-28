Медведев заявил, что голосование на выборах вряд ли сделают обязательным

В России вряд ли могут ввести административную или уголовную ответственность за отказ от участия в выборах. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

«Жириновский в очередной раз озвучил известную идею о том, что голосование должно быть не правом, но обязанностью. И за отказ от голосования, как во многих странах, кстати, должна быть установлена ответственность. В некоторых штрафная, а в некоторых уголовная. Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что сейчас на передний план выдвигается именно удобство голосования.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.