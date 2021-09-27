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Белоруссия будет добиваться признания геноцида своего народа в годы ВОВ

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Global Look Press

Руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика как одна из стран-основательниц ООН будет добиваться признания геноцида своего населения в годы Великой Отечественной войны на международной арене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что республика «выступает против любых попыток обелить нацистов и оправдать их преступления».

«Именно поэтому в нынешнем году в Беларуси был принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, а также возбуждено уголовное дело по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как страна-основательница ООН Беларусь будет добиваться решения этого вопроса на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания нашей организации», — заявил Макей.

Он отметил, что «преступники, совершившие злодеяния против белорусского народа, чьи руки по локоть в крови», до сих пор спокойно живут в соседних странах, где «их чествуют как героев».

Ранее стало известно, что Россия надеется, что США и Украина, которые выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, поддержат документ.

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