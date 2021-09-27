Кузнецова будет координировать работу по поддержке семьи и детей в Госдуме

Детский омбудсмен Анна Кузнецова будет координировать направление по защите материнства и детства в Госдуме, сообщил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, она возглавит комиссию партии «Единая Россия» по поддержке семьи.

«Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе», — сказал президент.

Омбудсмен попала в пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

Ранее, в 2008-2010 годах, Кузнецова создала общественную организацию «Благовест», возглавлял которую ее супруг, священник Алексей Кузнецов, настоятель храма Воскресения Христова в Уварово Иссинского района. В 2011 году она также основала и возглавила фонд помощи многодетным и малоимущим семьям «Покров». В 2014 году вступила в Общероссийский народный фронт (ОНФ), в том же году возглавила региональное отделение организации «Матери России». Спустя год Кузнецова стала руководителем созданной при ОНФ Ассоциации организаций по защите семьи.

В 2016 году участвовала в праймериз «Единой России», по результатам которых заняла первое место среди участников. Указом президента России Владимира Путина от 9 сентября 2016 года назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 9 сентября 2021 года исполнилось пять лет со дня ее назначения уполномоченным по правам ребенка при российском президенте.