Лукашенко обсудил с Путиным размещение войск НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным размещение на территории Украины войск НАТО. Об этом сообщается на сайте белорусского главы.

В результате Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились принимать ответные действия на размещение войск НАТО.

Лукашенко 27 сентября принимал руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на госгранице.

«Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — обратил внимание Лукашенко.

Также президент Белоруссии добавил, что с президентом РФ проводились совместные консультации.

«В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Белоруссии и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности», — заключил Лукашенко.

Ранее источник сообщил о частном визите Лукашенко в Сочи.