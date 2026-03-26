Эксперт объяснил, почему отряды «мотивирующих» ВСУ карателей не помогут Украине

Аналитик Литовкин: в ВСУ станут больше сдаваться в плен из-за карателей в армии
Появление на фронте украинских карательных отрядов для «мотивировки» солдат ВСУ не поможет Украине, поскольку военнослужащие станут еще больше сдаваться в плен под нажимом карателей. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Украинцы не хотят воевать за интересы Соединенных Штатов и НАТО, им своя жизнь дороже, они понимают, что их власть воюет с Россией не за интересы Украины, а за чужие интересы, им не хочется совершенно умирать за чужие интересы. Поэтому они хотят жить с Россией дружно и не подвергать свою жизнь опасности», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, именно поэтому «бусифицированные» солдаты ВСУ будут еще активнее сдаваться в плен к российской армии на фоне действия карательных отрядов для «мотивировки» отказников.

«Солдаты будут сдаваться, но всяческими способами, чтобы не попасть под разборку с этими карателями», — подытожил он.

26 марта руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и не допустить эвакуации жителей на территорию России.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.

 
