Муж Анфисы Чеховой заработал на кинокомпании 1,7 млн рублей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Муж Анфисы Чеховой Златопольский заработал на кинокомпании 1,7 млн рублей за год
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский заработал на своей кинокомпании за год 1,7 млн рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Продюсер является единственным владельцем ООО «Гольдфельд Интертейнмент», занимающейся производством фильмов. За 2025 год Златопольский вывел компанию на чистую прибыль в размере 1,3 млн рублей. При этом выручка, по сравнению с 2024 годом, упала на 70 процентов.

Кроме того, возлюбленный Чеховой не смог погасить долг по кредиту. В 2024 году он составлял 19 млн рублей, а за год увеличился до 32 млн рублей.

Анфиса Чехова вышла замуж за Златопольского в феврале этого года после двух лет отношений. Предложение руки и сердца продюсер делал несколько раз, чтобы радовать телеведущую. Теперь пара задумается о пополнении в семье. По словам артистки, им важно иметь общего ребенка, однако она не готова делать ЭКО из-за риска осложнений. Также Чехова не хочет обращаться к суррогатной матери. Она подчеркивала, что планирует выносить ребенка сама.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что встречалась с женатым мужчиной.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
