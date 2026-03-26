Муж Анфисы Чеховой заработал на кинокомпании 1,7 млн рублей

Муж телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский заработал на своей кинокомпании за год 1,7 млн рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Продюсер является единственным владельцем ООО «Гольдфельд Интертейнмент», занимающейся производством фильмов. За 2025 год Златопольский вывел компанию на чистую прибыль в размере 1,3 млн рублей. При этом выручка, по сравнению с 2024 годом, упала на 70 процентов.

Кроме того, возлюбленный Чеховой не смог погасить долг по кредиту. В 2024 году он составлял 19 млн рублей, а за год увеличился до 32 млн рублей.

Анфиса Чехова вышла замуж за Златопольского в феврале этого года после двух лет отношений. Предложение руки и сердца продюсер делал несколько раз, чтобы радовать телеведущую. Теперь пара задумается о пополнении в семье. По словам артистки, им важно иметь общего ребенка, однако она не готова делать ЭКО из-за риска осложнений. Также Чехова не хочет обращаться к суррогатной матери. Она подчеркивала, что планирует выносить ребенка сама.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что встречалась с женатым мужчиной.