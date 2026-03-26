Третьяк рассказал, что было в 90-е в России

Глава ФХР Третьяк заявил, что в 90-е в России вместо стадионов были барахолки

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья» заявил, что в 90-е россиянам было тяжело заниматься спортом.

«Вы же помните 90-е годы, что у нас было? У нас все спортивные площадки были в барахолки превращены. И только наш президент, который, кстати, самый занятый человек, и он показывает пример, что нужно заниматься физкультурой и спортом. Это правда», — сказал Третьяк.

12 марта Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. 73-летний функционер возглавляет организацию с 25 апреля 2006 года.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от соревнований. Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпиаду в Италии.

