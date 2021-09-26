Немецкий политик предрек сложности при формировании нового правительства

Вальдемар Гердт, политик из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что для любой победившей на выборах в Германии партии формирование нового правительства станет крайне сложной задачей, сообщает РИА «Новости».

«Формирование правительства будет крайне осложнено. Прагматики, которые могли бы провести Германию через эти сложные времена, фактически отстранены. К власти придут «зеленые» идеологи и те, кто им потакает. Это не принесет ничего хорошего ни нашей экономике, ни нашей политике, ни всему миру», — считает Гердт.

Ранее появились первые прогнозы по распределению мест в бундестаге.

Первый вариант назвали «большой коалицией», в него входят СДПГ и ХДС/ХСС. Второй вариант — «светофор» — предполагает коалицию СДПГ, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые», а третий — «ямайка» — коалицию ХДС/ХСС, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые».