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В Берлине на избирательных участках начали заканчиваться бюллетени

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Harald Tittel/dpa/Global Look Press

В Берлине на некоторых участках, где осуществляется голосование по выборам депутатов парламента, возникла нехватка бюллетеней, пишет газета Berliner Morgenpost.

«Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование будет продолжено», — цитирует издание сотрудника одного из избирательных участков.

Он указал, что в воскресенье в столице Германии также проходит международный марафон. Из-за этого полиция блокировала многие улицы для движения. В связи с мероприятием затруднен подвоз дополнительного количества бюллетеней.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Берлине к полудню составила 27,4%.

В парламентских выборах в Германии принимают участие 47 политических объединений, при этом реальные шансы на попадание в бундестаг имеют ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия.

После выборов на основании распределения мандатов в бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

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