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Захарова обвинила Евросоюз в колониальном мышлении

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым@, что внешняя политика Евросоюза основана на колониальном видении мира, передает РИА «Новости».

Она прокомментировала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказавшего, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что России стоит уйти из Африки, потому что это место занято.

«Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту», — сказала Захарова.

Она отметила, что, заявляя о всеобщем равенстве, страны Европы относятся к другим государствам, как к колониям.

«К сожалению, коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что некоторые западные силы находятся в стадии «отрицания реальности», продвигая «антиталибские интересы».

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