Песков рассказал об отношении Путина к выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к прошедшим выборам.

По словам Пескова, Путин относится к прошедшим выборам как к очень конкурентным и прозрачным.

«Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым», — сказал Песков.

Кроме того, он рассказал, что президент затребовал всю информацию, чтобы убедиться в том, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) гарантирует честные выборы.

«По крайней мере, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д.», — ответил он, отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, консультировался ли президент со специалистами, прежде чем согласиться на электронное голосование.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов, высказался об электронном голосовании. По его словам, сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества его проведения, а потому что «кому-то не понравился результат».