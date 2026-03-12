МИД увидел совпадение атаки ВСУ на Брянск и слов США о переговорах

МИД России считает неслучайным совпадение по времени украинской атаки на Брянск с мнением США о переломном моменте в мирных переговорах. Заявление ведомства опубликовано на его сайте.

10 марта Брянск был атакован британскими дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух — земля». Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств, также под удар попали гражданские объекты в городе. Число пострадавших превысило 40 человек.

В МИД РФ заявили, что применение британского оружия произошло на фоне активизации пипломатических усилий между РФ, США и Украиной. В ведомстве считают, что Лондон и другие союзники Киева хотят сорвать мирный процесс и добиться эскалации.

«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию «наступил переломный момент», а достижение мира вполне реально», — говорится в заявлении.

Ранее в СК назвали число ракет, выпущенных ВСУ по Брянску.