Жители Краснодара сообщили о «глухих взрывах» и ярких вспышках

Над Краснодаром и Северским районом Краснодарского края произошло около 10 взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают налет дронов-камикадзе. Горожане слышали «глухие взрывы» в южной и западной части кубанской столицы. Они также видели яркие вспышки.

Жители Северского района тоже заявили о взрывах. Они утверждают, что один сбитый БПЛА упал в поле.

На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 23:09 11 марта из соображений безопасности ограничены полеты.

До этого, как заявил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

