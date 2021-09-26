В Кремле заявили, что Россия будет «отвечать мудро» в случае введения новых санкций США

Россия проявит мудрость при выборе ответных мер в случае введения США санкций в отношении 35 российских чиновников и бизнесменов. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам придется отвечать мудро», — сказал представитель Кремля, добавив, что президент Владимир Путин «проявит эту мудрость» в случае необходимости.

По словам Пескова, глава государства знает о соответствующей инициативе о санкциях в отношении 35 россиян, которую накануне одобрила Палата представителей США. Пресс-секретарь российского президента отметил, что реакция Путина в этом смысле «достаточно предсказуемая», так как это идет вразрез тому, что говорили главы РФ и США в ходе саммита в Женеве.

Ранее Палата представителей конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу, согласно которой администрации Белого дома предлагается рассмотреть возможность введения ограничительных мер против 35 россиян, среди которых также официальные лица.