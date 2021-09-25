Путин заявил, что скоро встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва, заявил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Президент рассказал, что одной из тем их разговора станет обмен опытом по борьбе с лесными пожарами.

«Опыт других стран, в том числе и братской для нас Белоруссии, мы обязательно тоже используем, посмотрим, как там организована эта работа. Возьмем все самое лучшее», — сказал Путин, отмечая, однако, что масштабы России и Белоруссии разные.

Накануне СМИ сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с частным визитом в Сочи. Однако утверждалось, что он «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».

Предыдущий визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры двух стран обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы и двусторонние отношения.