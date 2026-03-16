Пожар произошел в международном аэропорту в пригороде Тегерана

Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки на пригород Тегерана

Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что самолет охвачен пламенем после нескольких интенсивных ударов.

По данным AviaNews, удар нанесла армия Израиля, в результате которого был уничтожен последний в мире самолет-заправщик Boeing KC-747 Военно-воздушных сил Ирана.

В 1975 году шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви купил для Имперских военно-воздушных сил 12 подержанных Boeing 747, среди которых находился и этот самолет.

До этого сообщалось, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

