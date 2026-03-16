Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Пожар произошел в международном аэропорту в пригороде Тегерана

Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки на пригород Тегерана

Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что самолет охвачен пламенем после нескольких интенсивных ударов.

По данным AviaNews, удар нанесла армия Израиля, в результате которого был уничтожен последний в мире самолет-заправщик Boeing KC-747 Военно-воздушных сил Ирана.

В 1975 году шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви купил для Имперских военно-воздушных сил 12 подержанных Boeing 747, среди которых находился и этот самолет.

До этого сообщалось, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на Западе рассказали, чем Иран удивил США.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!