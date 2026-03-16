Стало известно, сколько россиян не копят деньги

На протяжении последнего года более 38% опрошенных россиян не сделали никаких сбережений и накоплений. А большинство из тех, кто все же копит деньги, откладывают не более 10 тыс. рублей в месяц. Такие данные показал опрос, проведенный «Актион Бухгалтерия». Результаты есть у «Газеты.Ru».

38,3% россиян в 2025–2026 годах не откладывают и не копят деньги. При этом 19% делают это регулярно, обычно каждый месяц направляя в сбережения примерно одну и ту же сумму, а 42,8% копят время от времени — нерегулярно и в разном объеме. Главной причиной отсутствия накоплений остается нехватка денег на фоне обязательных расходов. Так ответили 61,9% тех, кто сейчас не может копить. Еще 24% сообщили, что значительная часть средств уходит на помощь родственникам и близким, а 14,1% признались, что не могут удержаться от текущих трат.

При этом результаты показывают и определенную позитивную динамику по сравнению с 2024 годом. 55,1% опрошенных не удавалось откладывать деньги и в позапрошлом году, 38,1% делали это лишь время от времени, и только 6,8% копили регулярно. Это говорит о том, что в 2025–2026 годах часть россиян все же пытается выстроить более устойчивую финансовую модель поведения.

Среди тех, кто сейчас откладывает деньги, 32,5% в среднем направляют на сбережения до 5 тыс. рублей в месяц, еще 27% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Таким образом, почти 60% всех копящих формируют накопления в пределах 10 тыс. рублей ежемесячно. Еще 18,3% откладывают от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 9,7% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а 12,5% — более 30 тыс. рублей в месяц.

Основным способом хранения накоплений остаются банковские инструменты. 54,9% респондентов держат деньги на накопительном счете, 35% — на вкладе, а 14,2% — на дебетовой карте. При этом 34% продолжают хранить сбережения наличными в рублях. Инвестиционные инструменты используются заметно реже: только 6,1% размещают деньги на ИИС, а 5,3% — на брокерском счете.

Чаще всего россияне копят не на крупные покупки, а на финансовую устойчивость. 63,6% откладывают деньги на «подушку безопасности», 30,7% — на отпуск или путешествия, 23,5% — на лечение и медицину, 18,4% — на ремонт, а 14,6% — на покупку недвижимости.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что оптимальный размер финансовой подушки вырос.