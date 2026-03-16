В течение пяти лет появятся нейросети, которые помогут отсрочить наступление старения

Ученый Крюков: за пять лет появятся алгоритмы, которые помогут отсрочить старение
«Часы» старения, которые помогут создать средства для борьбы с ним, появятся в ближайшие пять лет, рассказал «Газете.Ru» руководитель группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков.

Такие «часы» старения будут на основе биомаркеров рассчитывать риски конкретных заболеваний, которые характерны для пожилого возраста, а затем сводить эти риски в одно число и таким образом вычислять биологический возраст.

По словам Крюкова, это число отражает совокупный риск развития возрастных заболеваний. Для создания такой модели нужно определить панель биомаркеров старения.

Если ученые достигнут консенсуса по биомаркерам, сразу появятся новые калькуляторы биовозраста, и тогда ученые смогут тестировать больше лекарств и делать их безопаснее и эффективнее.

«Консорциум по биомаркерам старения уже два года работает, и ученые пришли к консенсусу по 12 биомаркерам. Так что я думаю, такие алгоритмы появятся примерно через пять лет. Может быть, даже быстрее», — заметил ученый.

Подробнее о том, как должны быть устроены реально работающие калькуляторы биологического возраста и существуют ли на данный момент «часы старения», которые правильно показывают биологический возраст, — в интервью Крюкова «Газете.Ru».

