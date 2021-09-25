Талибы* призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве

Назначенный боевиками радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал международное сообщество дать организации 20 месяцев, прежде чем судить о ее правлении. Соответствующую речь процитировал на своей странице в Twitter член талибанской комиссии по культуре Инамулла Самангани.

Ханиф подчеркнул, что талибы не просят мир помогать или сотрудничать с ними, как это делал на протяжении последний 20 лет официальный режим Афганистана.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. Талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что «Талибан» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции на границе с Таджикистаном.