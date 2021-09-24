Конгрессвумен использовала деньги избирательного фонда на оплату ЖКХ

Член Палаты представителей США от Республиканской партии из штата Колорадо Лорен Бойберт использовала полученные во время предвыборной кампании деньги на аренду и оплату коммунальных платежей. Об этом сообщает Forbes.

В издании пришли к такому выводу, так как в декларации расходов конгрессвумен за второй квартал 2021 года есть четыре платежа по $2,000 на «аренду/коммунальные расходы». При этом в предыдущем отчете Бойберт лишь указала на «персональные расходы в рамках кампании».

«Если будет установлено, что выплаты представляют собой личное использование средств кампании, Комиссия может рассмотреть возможность принятия дальнейшего следствия в отношение конгрессвумен Лорен Бойберт», — сообщалось в заявлении Федеральной избирательной комиссии США.

Сама Бойберт пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Лорен Бойберт раскритиковали за твит, в котором нашли сравнение Джо Байдена и террористической организации «Талибан (организация запрещена в России)».