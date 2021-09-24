Глава МИД Венгрии заявил, что страна не уступит Еврокомиссии по вопросу прав ЛГБТ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не пойдет на компромиссы по смягчению законов о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Реакция главы МИД вызвана приостановкой финансирования Еврокомиссией экономического восстановления страны в связи с принятием законодательством, которое представители многих государств считают гомофобным.

«Мы не идем на компромиссы по этим вопросам, потому что мы — суверенная страна. И никто, даже Европейская комиссия, не должен шантажировать нас в отношении принятых у нас правовых норм», — заявил Сийярто.

Дипломат добавил, что считает решение Еврокомиссии исключительно политическим и направленным на поддержку «педофилии и гомосексуальной пропаганды».

В прошлом году Венгрия решила изменить конституцию — в частности, запретить однополые браки, отказать представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление и укрепить норму консервативного христианского воспитания детей в своей конституции.