Пучдемона отпустили из-под стражи на Сардинии

Бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон отпущен из-под стражи на Сардинии, но он пока не имеет права покидать остров. Уточняется, что апелляционный суд сардинского города Сассари примет решение по задержанному бывшему главе каталонского женералитета в течение 48 часов, сообщает РИА «Новости».

«У нас 48 часов, чтобы принять решение. Это может произойти и завтра. Новости, распространяемые по телевизору, ложные», — рассказал собеседник агентства.

Верховный суд Испании в свою очередь подтвердил, что европейский ордер на арест и экстрадицию Пучдемона остается в силе.

Ранее сообщалось, что бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Арест произвели итальянские правоохранители во исполнение европейского ордера от 2019 года.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. В январе 2020 года суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию со ссылкой на депутатскую неприкосновенность политика.

В марте 2021 году Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности.