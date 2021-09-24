На границе России задержан гражданин Узбекистана, участвовавший в спецоперации Украины

На российской границе задержан гражданин Узбекистана, который участвовал в спецмероприятии по заданию правоохранительных органов Украины. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ФСБ.

По данным ТАСС, Украина попросила Россию вернуть гражданина Узбекистана, который нарушил границу страны во время неудачного оперативного эксперимента, проводившегося правоохранительными органами Украины, добавили в ФСБ.

В Федеральной службе безопасности добавили, что несогласованность действий украинских правоохранителей привела к провалу спецоперации.

Ранее власти Южной Осетии привлекли к административной ответственности гражданина США Пола Крамера, который незаконно пересек границу республики.

Отмечается, что Крамер приехал в середине августа в Грузию, чтобы пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии через территорию Южной Осетии.