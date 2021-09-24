Косачев назвал моветоном возможные санкции США против официальных лиц России

Предложение Конгресса США о введении новых санкций против официальных лиц России выглядит откровенной нелепостью и является политическим моветоном. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, это предложение выглядит нелепо на фоне того, что американские лидеры лишь недавно призвали страны мира «работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было», для решения ключевых проблем, в первую очередь для борьбы с пандемией коронавируса.

«И что же предлагает американское руководство, видимо, в качестве первой меры, чтобы работать друг с другом больше против пандемии? Оно предлагает включить в персональные санкционные списки (то есть — с визовыми запретами и т. п.) министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса», — обратил внимание Косачев.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».