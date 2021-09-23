Лавров и Боррель обсудили отношения между Россией и Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров на полях Генеральной ассамблеи ООН провели переговоры, в ходе которых они обсудили отношения между Россией и Евросоюзом, сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

«Верховный представитель Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. Верховный представитель затронул ряд вызовов в отношениях ЕС и России с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений», — указано в заявлении.

Кроме того, Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Афганистане, на Украине и иранскую ядерную сделку.

«В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия — ЕС», — указано в заявлении.

Ранее Жозеп Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с главой японского МИДа.