Зеленский предложил «оживить» ООН

ООН необходимо обновить, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась в Facebook офиса главы государства.

Он считает, что начать нужно с обновления устава организации, так как документ не является рекомендациями, которые «можно выполнять по своему желанию».

«Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство», — сказал Зеленский.

По его словам, ООН нужно «реанимировать, чтобы не было дискриминации».

Также украинский лидер предложил организации проводить встречи рядом с горячими точками, которых очень много в мире.

«Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них», — добавил политик.

Зеленский в ходе своего выступления также сравнил сегодняшнюю работу ООН с «супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать».

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.