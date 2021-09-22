В ПАСЕ судей из России и Молдавии предпочли судьям из Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала отчет Комитета по выборам судей в состав Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором к назначению рекомендованы кандидаты от Чехии, России, Молдовы, пишет Судебно-юридическая газета.

Комитет 16 и 17 сентября в Париже оценил списки кандидатов в ЕСПЧ от Украины, Чешской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова.

Ни один из рекомендованных Украиной судей в состав ЕСПЧ не вошел. Их список был составлен по результатам конкурса, проведенного комиссией при президента Владимире Зеленском.

Комитет рекомендовал ПАСЕ отклонить этот список, объясняя это тем, что не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи в ЕСПЧ.

Ассамблее также посоветовали обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов.

От России Комитет подавляющим большинством голосов рекомендовал Ассамблее Михаила Лобова как наиболее квалифицированного кандидата.

Ранее ПАСЕ призывала Россию выполнять решения ЕСПЧ.