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Британским экоактивистам грозит тюрьма за перекрытие автомагистралей

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Henry Nicholls/Reuters

Экоактивистам, которые неоднократно перекрывали самую оживленную магистраль Великобритании, грозит тюремное заключение, сообщил министр транспорта страны, слова которого приводит Associated Press.

По данным агентства, члены группы Insulate Britain пять раз чуть более чем за неделю перекрывали участки лондонской автомагистрали M25, которая огибает британскую столицу.

Как отмечается в сообщении, они сидели на земле, рисовали название своей группы на дороге и поднимали плакаты перед транспортными средствами. Они требовали от правительства улучшить теплоизоляцию домов, чтобы снизить выбросы от отопления и электроснабжения домов. Полиция арестовала десятки активистов.

«Я попросил National Highways потребовать судебного запрета против протестующих на трассе M25, который судья вынес вчера вечером», — написал в Twitter министр транспорта Грант Шаппс.

Ранее экоактивисты в Лондоне уже угрожали перекрыть движение общественного транспорта, поэтому в лондонском метро по требованию британской полиции выключали сеть Wi-Fi.

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