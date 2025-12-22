Пенсионеры смогут использовать цифровое удостоверение в Max

Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут теперь через мобильное приложение Max предъявлять удостоверение, оформленное на основе цифрового ID. Этот документ может полностью заменить бумажное удостоверение, сообщает пресс-служба Минтруда РФ в Telegram-канале.

«Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявлять удостоверение с правом на льготу, формируемые на основе цифрового ID, в мобильном приложении Max. Такая же возможность уже есть и у членов многодетных семей», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, удостоверение может понадобиться в разных ситуациях, начиная от получения скидок в розничных точках и заканчивая подтверждением права на льготный проезд в общественном транспорте.

В публикации поясняется, что получить цифровое удостоверение гражданину можно будет только с подтвержденной учетной записью ЕСИА и согласием Социального фонда России на обработку данных.

Чтобы найти соответствующую опцию, пенсионерам следует зайти на портале госуслуг в раздел «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в раздел «Документы для предъявления». После того как права на портале будут подтверждены, можно будет активировать льготы в приложении Мax.

Ранее участникам СВО и их семьям напомнили о льготах при оплате ЖКХ.