На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионеры смогут использовать цифровое удостоверение в Max

Минтруд РФ: пенсионеры смогут предъявлять пенсионное удостоверение через Max
true
true
true
close
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут теперь через мобильное приложение Max предъявлять удостоверение, оформленное на основе цифрового ID. Этот документ может полностью заменить бумажное удостоверение, сообщает пресс-служба Минтруда РФ в Telegram-канале.

«Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявлять удостоверение с правом на льготу, формируемые на основе цифрового ID, в мобильном приложении Max. Такая же возможность уже есть и у членов многодетных семей», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, удостоверение может понадобиться в разных ситуациях, начиная от получения скидок в розничных точках и заканчивая подтверждением права на льготный проезд в общественном транспорте.

В публикации поясняется, что получить цифровое удостоверение гражданину можно будет только с подтвержденной учетной записью ЕСИА и согласием Социального фонда России на обработку данных.

Чтобы найти соответствующую опцию, пенсионерам следует зайти на портале госуслуг в раздел «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в раздел «Документы для предъявления». После того как права на портале будут подтверждены, можно будет активировать льготы в приложении Мax.

Ранее участникам СВО и их семьям напомнили о льготах при оплате ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами