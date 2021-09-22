Правительство Украины утвердило перевод крымскотатарского языка на латиницу

Украинский кабмин в ходе заседания 22 сентября утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, сообщает «Интерфакс».

Перевод крымскотатарской письменности на латиницу планируется осуществить до 1 сентября 2025 года. База для этого — решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Его разработали в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа (организация запрещена в России) и специалистами украинских вузов.

Министерству образования и науки, Министерству культуры и информационной политики, а также Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поручили перевести образовательный процесс на крымскотатарском языке на алфавит на основе латиницы.

К тому же правительство поручило стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

О планах Украины утвердить алфавит крымскотатарского языка на латинице стало известно около недели назад.