Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего советника Сергея Шефира. Об этом сообщается в Facebook-профиле украинского главы.

Зеленский рассказал, что намерен вернуться в Киев, когда закончится выступление в ООН в Нью-Йорке.

Глава государства гарантировал «сильный ответ» в связи с попыткой покушения на своего советника Сергея Шефира. Зеленский обратил внимание, что данный инцидент не скажется на политическом курсе страны.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Данных о задержании подозреваемого нет.

Также в сети появилось видео с места покушения на Шефира.