Трамп судится со своей племянницей из-за разглашения информации о налогах

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, где были обнародованы налоговые документы и информация о финансовом положении его семьи, сообщает Associated Press.

В своем иске Трамп обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий от 2001 года: Мэри Трамп распространила сведения из налоговых документов, полученные ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа.

В иске отмечается, что в ее распоряжении оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с «крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией».

Газету The New York Times и трех ее журналистов Трамп обвиняет в попытках добиться от Мэри Трамп информации для собственной выгоды. В иске утверждается, что журналистам было известно о запрете на разглашение.

В публикации, которая стала поводом для иска, журналисты попытались опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно сколотил состояние.

Ранее Трамп подавал иск в суд на YouTube с требованием незамедлительно восстановить его канал на платформе.