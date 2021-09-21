Американский политолог оценил вероятность новых санкции США против России

Соединенные Штаты в ближайшее время не будут вводить новые санкции в отношении России, заявил «Газете.Ru» американский политолог, глава «Центра национальных интересов» Дмитрий Саймс.

«Учитывая количество законов США, которые предполагают санкции в отношении России в ответ на ее поведение, и что у этих законов есть определенный механизм их проведения в жизнь, то мне легко представить, что какие-то санкции могут иметь место. Но пока признаков новых серьезных санкций я не вижу», — сказал Саймс.

Политолог также прокомментировал непризнание Госдепартаментом выборов в Госдуму свободными и четными, назвав оценку федерального органа «достаточно рутинной и сдержанной, хотя и весьма критичной».

«В свете того, что в России прошли выборы, которые были большой победой «Единой России» — партии власти, и лично Владимира Путина, надо было ожидать, что будет дана какая-то оценка со стороны Госдепартамента, и что эта оценка будет достаточно критическая», — отметил Саймс.

По его словам, не вызывает удивления и тот факт, что Госдеп раскритиковал выборы в ГД из-за «использования российскими властями законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

«И в Конгрессе, и в Администрации президента, и в Госдепартаменте уже неоднократно говорилось, что законы об иноагентах им представляются неразумными и противоречащими российским международным обязательствам», — пояснил глава «Центра национальных интересов».

Вполне ожидаемым было и то, что США сделают акцент на непризнании выборов на территории Крыма, добавил американский политолог.

«Это хорошо известная американская позиция, и ничего другого от Госдепа я бы не ждал. Вот если бы они проигнорировали этот факт, это бы обратило на себя внимание, это было бы необычно», — заключил Саймс.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли «в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу». По его словам, использование российскими властями законов об «иностранных агентах», «экстремистских» и «нежелательных» организациях «серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

В посольстве России в Вашингтоне ответили представителю Госдепартамента, что волеизъявление народа прошло в полном соответствии с положениями российского законодательства и нормами международного права. Дипломаты подчеркнули, что любые инсинуации американской стороны об обратном являются недопустимыми.