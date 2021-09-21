Афганский премьер-талиб встретился в Кабуле со спецпосланниками России, Китая и Пакистана

Назначенный «Талибаном (организация запрещена в России)» афганский премьер-министр Мохаммад Хасан Ахунд встретился в Кабуле со спецпосланниками России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает Shariat Magazine, позиционирующий себя как единственное официальное издание в Афганистане, публикующееся на языке урду.

Отмечается, что Ахунд и министры Исламского эмирата Афганистан (самоназвание Афганистана у талибов) в 14.00 по местному времени встретились с представителями указанных стран.

На переговорах также присутствовал исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки, министр финансов мулла Хидаятулла Бадри и другие.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва ожидает от боевиков «Талибана» то, что они выполнят свои обещания и стабилизируют ситуацию в Афганистане.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.