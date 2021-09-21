«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Государственную думу, передает ТАСС со ссылкой на данные

Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщается, по результатам обработки 100% протоколов партия набрала 49,82% голосов избирателей. Согласно предварительным расчетам, «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме, у нее свыше 300 депутатских мандатов.

КПРФ получает 18,93% голосов, а ЛДПР, идущая на третьем месте, набирает 7,55%.

Пятерку лидеров замыкают партии «Справедливая Россия — за правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

Таким образом, в нижнюю палату парламента проходят все эти пять партий, преодолевшие электоральный барьер в 5%.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму VIII созыва. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на выборах в Госдуму проголосовали более 11 тыс. россиян.