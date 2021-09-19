На выборах в Госдуму лидирует ЕР после обработки 10% протоколов

По результатам обработки 10,1% протоколов в Государственную думу РФ проходят пять партий, следует из данных Центризбиркома.

Так, в нижнюю палату парламента проходят «Единая Россия» с 38,87% голосов, КПРФ с 25,02% голосов, ЛДПР — к настоящему времени 9,57% поддержки избирателей, «Справедливая Россия — За правду» — 6,66% и «Новые люди» — 7,85% голосов. Остальные партии пока не преодолевают необходимый пятипроцентный барьер.

Накануне в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее МВД сообщило, что не зафиксировало проблем и нарушений, способных как-либо повлиять на итоги голосования в Госдуму. Всего за три дня выборов поступило более 750 обращений, связанных с проведением голосования