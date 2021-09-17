Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток белорусскими городами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня народного единства, назвал Вильнюс и польский Белосток белорусскими городами.

«Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточина — белорусские земли, что Вильнюс — это тоже белорусский город и земли вокруг», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал »Пул первого».

Лукашенко в своем выступлении также подчеркнул, что соседи «даны от бога», а Белоруссия стремится «со всеми к миру и дружбе».

За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной в частности из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва не станет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе