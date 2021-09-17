Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Путин проголосовал онлайн», — заявил представитель Кремля.

Как сообщает «Интерфакс», глава государства проголосовал из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

Видеозапись момента голосования президента распространяет РИА «Новости». На кадрах видно, как Путин подходит к компьютеру и нажимает несколько клавиш, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен!».

Ранее российский лидер принял решение об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как позднее добавил Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз и не прошли процедуру ревакцинации.

По словам главы государства, из его окружения заболели коронавирусной инфекцией несколько сотрудников протокола, службы безопасности, а также пресс-службы.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или в электронном формате. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.